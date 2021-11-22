السعودية تصدر 69 عقوبة على منشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد، بعد أن نفذت 333 جولة ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (48) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و(14) لاستغلال خام البحص، و(4) لاستغلال مواد الردميات، وعقوبتين لاستغلال الرمل والحصى، بينما جرى إصدار عقوبة واحدة لاستغلال الطين.

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وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 19 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ 18، ثم منطقة القصيم بـ 10 عقوبات، ومنطقة الرياض بـ 9 عقوبات.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد -الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري- إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.