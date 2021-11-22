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دعم مالي لتحفيز الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع

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السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"
اقتصاد السعودية

دعم مالي لتحفيز الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع

يصل إلى 3 آلاف ريال شهريا لكل متقدم

دبي - العربية.نت

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​وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل، وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريا لكل متقدم.

وقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد، عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المدير التنفيذي للأعمال، فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

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