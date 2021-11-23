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مصر تتوقع 5.6% نموا اقتصاديا في السنة المالية الحالية

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نهر النيل القاهرة (آيستوك)
الصورة من العاصمة القاهرة
اقتصاد مصر

مصر تتوقع 5.6% نموا اقتصاديا في السنة المالية الحالية

مقارنة مع نمو 3.3% في السنة المالية السابقة

القاهرة - رويترز

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قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر 5.6% في السنة المالية 2021-2022.

وأضافت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.3% في السنة المالية السابقة.

وفي تقريره الأخير، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، إلى 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

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