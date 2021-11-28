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عضو بفريق لقاح أسترازينيكا: مؤشر على انتشار محدود لسلالة "أوميكرون"

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فيروس كورونا

عضو بفريق لقاح أسترازينيكا: مؤشر على انتشار محدود لسلالة "أوميكرون"

في ضوء تسجيل ما يقارب 100 إصابة بالمتحور الجديد

دبي - العربية.نت

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قال عضو بفريق تطوير لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا"، أحمد سالمان، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرا على عدم امتلاك المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" قدرة كبيرة على الانتشار، على الرغم من وجود عدد كبير من الطفرات به.

وفي ضوء تسجيل ما يقارب 100 إصابة بالمتحور الجديد، ذكر أحمد سالمان مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد إدوارد جينز بجامعة أوكسفورد، أن هذا ربما يعطي مؤشرا على أن سرعة الانتشار ليست كبيرة، لكن "لا نستطيع الجزم بذلك قبل إجراء دراسات أكثر تفصيلا".

وأضاف أن هناك مجموعة من الأسئلة التي سيتعين على الدراسات التي ستجرى على المتحور الجديد الإجابة عنها، بما في ذلك التأكد من سرعة انتشاره ومدى شدة أعراضه وكذلك مدى فعالية اللقاحات الحالية معه، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".

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واعتبر سالمان هذا المتحور "مثيرا للقلق" لحين الإجابة عن كل هذه الأسئلة، وهو ما يعني "ضرورة الالتزام أكثر من أي وقت مضى بالإجراءات الاحترازية التي من بينها الحصول على اللقاح".

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