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فاوتشي يحذر: متحوّر "أوميكرون" سينتشر في كل مكان

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فيروس كورونا

فاوتشي يحذر: متحوّر "أوميكرون" سينتشر في كل مكان

وقد يكون موجوداً بالفعل في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت

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قال خبير الأمراض المعدية في أميركا، الدكتور أنتوني فاوتشي إنه من الممكن أن يكون متغير "أوميكرون" موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة خلال مقابلة مع محطة NBC، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المتغير الجديد سينتشر في كل مكان.

وحذر فاوتشي من أن متغير "أوميكرون" كما أصبح معروفًا والذي بدأ ينتشر في جنوب إفريقيا شديد العدوى والانتقال.

وأوضح الدكتور أنتوني فوسي، أن علماء الولايات المتحدة يتواصلون بنشاط مع زملائهم في جنوب إفريقيا للحصول على مزيد من التفاصيل حول Omicron، البديل الجديد لـ Covid-19، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

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أثارت التقارير عن الشكل الجديد حالة من الذعر وأعادت فرض قيود جديدة في جميع أنحاء العالم. المتغير متحور بشدة ويعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة.

صنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم أوميكرون.

فرضت دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغواتيمالا ودول أوروبية قيودا على السفر من جنوب القارة الإفريقية، حيث تم رصد السلالة.

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