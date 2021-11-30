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الاتحاد الأوروبي: سنوفر لقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون خلال أسبوعين 

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لقاح كورونا (آيستوك - تعبيرية)
لقاح كورونا (تعبيرية)
لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي: سنوفر لقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون خلال أسبوعين

وكالة الأدوية الأوروبية: علاجان حصلا على ترخيص في أكتوبر أثبتا فعاليتهما ضد كورونا

دبي - العربية.نت

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يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير لقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون خلال أسبوعين.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن علاجين حصلا على الترخيص في أكتوبر أثبتا فعاليتهما ضد كورونا.

تأتي تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتهدئة المخاوف من تفشي متحور أوميكرون الذي أحدث حالة من الذعر، أثرت على معنويات المستثمرين وهبطت بأسواق الأسهم العالمية.

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فقد تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أثارت شركة مودرنا الدوائية شكوكا بشأن مدى فاعلية اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في مواجهة أوميكرون، السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5%، ليسجل أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع. وهبط أيضا كل من المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5%.

وهوت أسهم قطاع النفط 2.9%، مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8%، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7%.

وفقدت أسهم فولفو لصناعة السيارات ومقرها السويد 3%، بعدما سجلت هبوطا في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.

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