هذه الدولة تعلن السيطرة على الوباء.. رغم المخاوف من "كورونا أوميكرون"

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأربعاء، "السيطرة على الوباء" في بلاده وذلك أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية في مكسيكو فيما تثير المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا قلقا في العالم بأسره.

وقال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته، "اليوم هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين".

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وأضاف الرئيس المكسيكي أن "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية لتحسين الخدمات الصحية" مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1.2 لكل ألف نسمة، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وتابع لوبيز أنه في العام المقبل "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحصل على لقاح باتريا المكسيكي".

وسجلت المكسيك 3.8 مليون إصابة بكوفيد-19 و294,428 وفاة، فيما يصل عدد السكان 126 مليون نسمة،

وأكد الرئيس المكسيكي أيضا أن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الناجمة عن الوباء مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.5% في 2020.

وقال لوبيز: "ليس لدي شك في أننا قريبا وقريبا جدا، سنخرج بشكل نهائي من الأزمة الاقتصادية. لسنا مديونين مثل دول أخرى، ولم نفقد الإيرادات العامة".