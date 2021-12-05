محمد صلاح يعتزم الاستثمار في مصر.. سيركز على هذه القطاعات

كشف لاعب نادي ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، عن خططه المستقبلية للاستثمار في مصر.

وقال صلاح، في لقاء تلفزيوني على منصة "شاهد"، التابع لمجموعة "MBC"، إنه سيستثمر قريباً في مصر، عبر فتح جيم "صالة رياضية" لها فروع وبجوارها أكل صحي، بإقامة مطاعم للوجبات الصحية.

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كان محمد صلاح قد أسس شركة Salah UK Commercial، في لندن وتقدر أصولها بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف: "لا أرغب في عمل مشاريع بنظام "السبوبة" (الربح السريع) عبر إقامة ملاعب أو مشروع يحمل اسمي، لكن أعتبرها رسالة، وأريد أن أبدأ المشروع في مصر، لأن لدينا مواهب كثيرة في كل المجالات وتحتاج من يضعها فقط على الطريق".

وعن تأثير الشهرة والمال، قال محمد صلاح، إن الشهرة والمال جعلاني أكثر هدوءاً وصراحة مع نفسي، وأمارس رياضة الاسترخاء يوميا.

وأشار صلاح إلى أن المال ليس عائقاً في تجديد عقده مع ليفربول، قائلاً: "الفلوس مش كل حاجة، وهذا الأمر متروك للإدارة والوصول إلى اتفاق، وأنتظر تقدير ليفربول لي للاستمرار مع الفريق".

وتابع: "حياتي كلها للكرة من وأنا عندي 7 سنوات، وعندما أضع شيئا نصب عيني أحققه بفضل الله، وسأفوز بالكرة الذهبية، وفي عقلي أنا أفضل لاعب في العالم، وعمري 29 عاماً وإن شاء الله سأستمر في الكرة أكثر من 10 سنوات قادمة".