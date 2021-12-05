مصر ترفع سعر إسطوانات البوتاجاز.. هذا هو السعر الجديد

رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.7% لتصل إلى 70 جنيها للأسطوانات المنزلية و140 جنيها للاستهلاك التجاري.

وجاءت الزيادة الجديدة، التي بدأ العمل بها رسميا اعتبارا من يوم السبت، مدفوعة إلى حد كبير بالارتفاع في أسعار الطاقة عالميا.

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وتستورد مصر نحو 55% من إمدادات البوتاجاز، مما يجعل تلك الواردات أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وفي تصريحات أمس، قال رئيس شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات، إنه من غير المرجح أن تمثل هذه الزيادة عبئا إضافيا على الأسر المصرية، ولكنه حذر من أن تقوم المطاعم والمقاهي بتمريرها إلى المستهلكين، بحسب "أموال الغد" المصرية.

وهذه الزيادة هي الأحدث في سلسلة من الزيادات في أسعار الغاز خلال هذا العام، لكن لا تزال أسطوانات البوتاجاز مدعومة بشكل كبير. وفي وقت سابق من العام الحالي، قررت الحكومة المصرية، مواصلة دعم أسطوانات البوتاجاز خلال العام المالي الحالي، لتبقي على سعر الأسطوانة عند 65 جنيها في حين أن تكلفة إنتاجها تصل إلى 120 جنيها.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 28% الشهر الماضي، كما رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات. وتقوم الحكومة بمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفق آلية التسعير التلقائي، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في نهاية ديسمبر.