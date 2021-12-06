السعودية تؤمن احتياجاتها من القمح حتى بداية أغسطس 2022

أتمت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، إجراءات ترسية الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد للعام 2021 بكمية 689 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأميركا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، حيث استطاعت المؤسسة بدعم من الدولة تأمين احتياجات المملكة من القمح حتى بداية أغسطس 2022.

مادة اعلانية

وأضاف أن وصول الدفعة السابعة والأخيرة المتعاقد عليها هذا العام خلال شهر يوليو 2022 بواقع 11 باخرة موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 186 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 314 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 189 ألف طن.

ودعت المؤسسة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة السابعة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 4 ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4.6 مليون طن، منها نحو 2 مليون طن سيتم توريدها خلال العام القادم.