لهذا السبب اللقاحات ستكون فعّالة ضد أوميكرون!

قال مستشار البيت الأبيض السابق إن البديل الجديد من كورونا أوميكرون يشكل خطرا أكبر على غير الملقحين وهناك سبب للاعتقاد بأن اللقاحات الحالية ستكون "فعالة للغاية".

وأضاف آندي سلافيت: "ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه نوع خطير للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".

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وأكد على ضرورة معرفة ما إذا كان أوميكرون ينتشر في بيئة تكون فيها سلالة دلتا قوية.

وعمل سلافيت سابقاً كمستشار أول في فريق استجابة الرئيس جو بايدن لفيروس كورونا وأدار مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية تحت إدارة أوباما.

ما نعرفه عن أوميكرون

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال دلتا، المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، مسؤولة عن معظم إصابات كوفيد الحالية.

وتم التعرف على سلالة أوميكرون لأول مرة من قبل علماء جنوب إفريقيا وتم اكتشافها في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا.

ويشعر خبراء الصحة بالقلق بشأن قابلية انتقال متغير أوميكرون نظراً لمجموعة غير عادية من الطفرات والملف الشخصي الذي يختلف عن المتغيرات السابقة المثيرة للقلق. ويحاول العلماء أيضاً معرفة مدى فعالية اللقاحات الحالية في حماية الناس من أي مرض خطير بسبب السلالة الجديدة.

وقال سلافيت: "أعتقد أن لدينا سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن اللقاحات فعالة، كما أن الجرعات المعززة ستضيف إلى فاعليتها".

وتختبر الشركات المصنعة للقاح كورونا، سواء فايزر، وبيونتيك، وموديرنا، وجونسون، وأسترازينيكا، فاعلية لقاحاتها على متغير أوميكرون.

وقال سلافيت إنه من الممكن أن تكون هناك لقاحات محدثة متاحة، إذا لزم الأمر، في الأشهر العديدة المقبلة، قبل أن يبدأ متغير أوميكرون في الانتشار بشكل كبير.

لكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها العالم حالياً هي عدم المساواة في اللقاحات. حيث أظهرت المعلومات التي جمعتها Our World In Data أن حوالي 44% فقط من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19. لكن نسبة صغيرة فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.