مصر تعلن عن حزمة تحفيزية لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر مارس المقبل

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، إنه من المقرر الإعلان عن حزمة تحفيزية لمساندة استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف كوجاك، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية المتكاملة في مرحلة الدراسة حاليًا، منوهًا إلى أن عملية التطبيق ستبدأ اعتبارًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو 2022.

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ولفت نائب وزير المالية إلى أن هناك استهدافا لمساندة البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونوه إلى أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على هذا الاستقرار في ظل أزمة كورونا، كما حققت خفضا في العجز الكلي.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده تُعد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي إنتاج الهيدروجين الأخضر في النهاية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تبنت برنامجاً طموحاً للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الملا أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في مصر وهو ما تعكسه الزيادة في حجم استهلاكه، والتي وصلت إلى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000 ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000.