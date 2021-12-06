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وظائف إدارية شاغرة للخريجات في وزارة المالية السعودية

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وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

وظائف إدارية شاغرة للخريجات في وزارة المالية السعودية

يبدأ التقديم صباح يوم الأحد 12 ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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دعت وزارة المالية في السعودية، الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه على الراغبات في التقديم على الوظائف التسجيل من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة".

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 71 وظيفة شاغرة (نساء)، موزعة على 16 وظيفة في المرتبة السادسة، و55 وظيفة في المرتبة الثامنة.

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ويبدأ التقديم صباح يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، وينتهي مساء يوم 16 ديسمبر 2021، وذلك عبر منظومة التوظيف "جدارة".

وتتضمن شروط الوظائف تقديم خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، ويتطلب كذلك اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

وتكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.

وتتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاَ، وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

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