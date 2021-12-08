الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 2021

هبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد في 2021 مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء مع انحسار توقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وسط تقارير بأن بريطانيا تستعد لفرض إجراءات أكثر صرامة لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتقدر أسواق المال الآن احتمالا بنسبة 46% فقط لزيادة قدرها 15 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع القادم، انخفاضا من احتمال بنسبة 70% قبل أسبوعين.

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وقد يحجم بنك إنجلترا مجددا الأسبوع القادم عن أن يصبح أول بنك مركزي كبير في العالم يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الشديدة الانخفاض التي أثارتها الجائحة بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

وهبط الإسترليني 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3162 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، قبل أن يتعافى إلى 1.3212 دولار.

وأمام العملة الأوروبية، تراجع الإسترليني 0.7% إلى85.34 بنس لليورو.