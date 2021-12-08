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ولي العهد السعودي يزور مقر إكسبو في دبي

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إكسبو

ولي العهد السعودي يزور مقر إكسبو في دبي

الشيخ محمد بن راشد: نتطلع لقمة الرياض المقبلة

دبي - العربية.نت

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زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقر إكسبو في دبي بعد عصر اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لدول الخليج.

وقال الشيخ محمد بن راشد "التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030، باذن الله وبجهود الأمير محمد".

وأضاف "أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة".

وقال مراسل العربية في دبي عبد الله المطوع، إن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة جناحي الإمارات والسعودية بمعرض إكسبو 2020.

ويواصل ولي العهد السعودي بعد زيارته لسلطنة عُمان في محطته الأولى، جولته الخليجية في محطتها الثانية بأبوظبي، حيث بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، الشراكة على طريق المستقبل، وتناولت مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

الأمير محمد بن سلمان خلال حفل استقبال رسمي أقامه الشيخ محمد بن راشد
الأمير محمد بن سلمان خلال حفل استقبال رسمي أقامه الشيخ محمد بن راشد

تناولت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول الجانبان في جلسة المباحثات التي عقدت في أبوظبي الثلاثاء، أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكّل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان
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