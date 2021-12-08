ولي العهد السعودي يزور مقر إكسبو في دبي

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقر إكسبو في دبي بعد عصر اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لدول الخليج.

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وقال الشيخ محمد بن راشد "التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030، باذن الله وبجهود الأمير محمد".

وأضاف "أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة".

التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض ٢٠٣٠ باذن الله وبجهود الأمير محمد .. أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة .. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة … pic.twitter.com/sQjDZoWqmP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 8, 2021

وقال مراسل العربية في دبي عبد الله المطوع، إن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة جناحي الإمارات والسعودية بمعرض إكسبو 2020.

ويواصل ولي العهد السعودي بعد زيارته لسلطنة عُمان في محطته الأولى، جولته الخليجية في محطتها الثانية بأبوظبي، حيث بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، الشراكة على طريق المستقبل، وتناولت مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

تناولت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول الجانبان في جلسة المباحثات التي عقدت في أبوظبي الثلاثاء، أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكّل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.