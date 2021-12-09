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الشارقة تعتمد 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع

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اقتصاد الإمارات

الشارقة تعتمد 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع

تغير نظام العمل الأسبوعي يأتي تماشياً مع رؤية الدولة

دبي - العربية.نت

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اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، اليوم الخميس تغيير نظام العمل الأسبوعي، تماشياً مع رؤية الدولة ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

قال الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، أحمد السويدي، إن التغيير يشمل ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022، نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم.

كانت حكومة الإمارات قد أعلنت الثلاثاء الماضي، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

أسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات قصص اقتصادية اقتصاد الإمارات أسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

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