للمرة الثالثة في شهر.. تركيا تتدخل لإنقاذ عملتها من الانهيار

قام البنك المركزي التركي ببيع عملات أجنبية للمرة الثالثة هذا الشهر، وذلك للحد من تراجع الليرة التركية التي اقتربت من أدنى مستوى لها عند 14 ليرة للدولار.

وقالت السلطات النقدية، في بيان، إنها تدخلت في السوق، بسبب الأسعار "غير الصحية" للعملة، مرددة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصف عملية البيع واسعة النطاق للعملة التركية، وفقا لتقرير بلومبرغ اطلعت عليه "العربية.نت".

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تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار، اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل العملة الأميركية. وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد، نور الدين النبطي، أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.