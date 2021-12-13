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الأردن يوقع على منح أميركية بـ 597 مليون دولار

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الأردن يوقع على منح أميركية بـ 597 مليون دولار

لدعم الميزانية والتعافي الاقتصادي

رويترز

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ذكر التلفزيون الرسمي الأردني أن وزارة التخطيط بالمملكة وقعت على اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة اليوم الاثنين بقيمة 597 مليون دولار لدعم الميزانية والتعافي الاقتصادي.

ورفعت وكالة فيتش، الشهر الجاري، توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت إن هذا يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

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