ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث

قال وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان، إن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأضاف الوزير، في مؤتمر ميزانية 2022، أن العجز في عام 2020 بلغ 295 مليار ريال، وبلغ 85 مليار ريال في 2021، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي هذا العجز أو جزءا منه، لافتا إلى السحوبات والدين الذي اضطرت الحكومة إلى اقتراضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

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وتابع: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية".

وأوضح الوزير أن الفائض حالياً من المهم جدا استخدامه لدعم الاحتياطيات الحكومية، لأن الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب في التأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية.

وتابع: "هذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين".

كشفت السعودية أمس عن ميزانية العام 2022، بحجم إنفاق مُقدر يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت، فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات منها ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها.