2 مليار دولار استثمارات هيئة الاستثمار الكويتية في السعودية

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصاد مطلعة أن إجمالي استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المملكة العربية السعودية تجاوزت ملياري دولار أميركي، موزعة على عدة قطاعات ما بين أسهم مدرجة وغير مدرجة واستثمارات أخرى.

وقالت مصادر مسؤولة، إن "الهيئة" انتهت من الاكتتاب في مجموعة تداول السعودية القابضة التي تم إدراجها في السوق قبل نحو أسبوع، وذلك بعد أن رأت في الشركة فرصة جيدة للاستثمار.

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وتدرس "الهيئة"، التي تدير ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية، لاقتناصها والاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات.

وقالت المصادر إن هيئة الاستثمار تعمل على أسس استثمارية معتمدة وفقاً لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول بهدف تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، موضحة أن استثمارات "الهيئة" منتشرة في 250 اقتصاداً حول العالم.

وتابعت "مع رؤية المملكة الجديدة ظهرت العديد من الفرص الاستثمارية المغرية، التي لا يمكن إغفالها، إضافة الى التوقعات حول نمو الاقتصاد السعودي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، التي تدفع الى ضرورة التواجد هناك للاستفادة من الفورة المتوقعة، لافتة إلى تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو له منذ 9 سنوات.

وقالت المصادر إن الهيئة العامة للاستثمار بادرت منذ فترة بالاستثمار في أسهم شركة أرامكو السعودية، وهو الاستثمار الذي شكل فرصة جيدة وحقق العديد من العوائد حتى الآن، مبينة أن الاستثمار الذي تجاوزت قيمته نحو 500 مليون دولار تم بناء على العديد من الدراسات التحليلية والتقييم المالي الذي أكد جدوى الاستثمار فيها.