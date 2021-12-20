محمد العريان: تركيا تقترب من أزمة اقتصادية كاملة

قال الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز بكامبريدج، محمد العريان، إنه لا يمكن لتركيا أن تتحمل انهيارا أكبر للعملة.

وأضاف العريان أن تركيا تقترب من أزمة اقتصادية كاملة بسبب انهيار العملة.

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وأوضح أن الاقتصاد التركي لا يزال بإمكانه احتواء الأزمة في حال اتخاذ قرار سريع وفعّال.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار المالي يعزز المخاوف بشأن تداعيات التضخم على الاقتصاد.

وذكر العريان أن الثقة في قدرة المركزي التركي تتضاءل مع تآكل الاحتياطي الدولي للبلاد.

هوت الليرة التركية صباح اليوم الاثنين إلى قاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة السبت أُذيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.

وقال أردوغان "عاجلا أم آجلا، فمثلما خفضنا التضخم إلى 4%، عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض ​​مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين".

وأضاف "إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبا".