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مصر.. 24 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج في 9 أشهر

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اقتصاد مصر

مصر.. 24 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج في 9 أشهر

ارتفاع بمعدل 8.8% على أساس سنوي

القاهرة - العربية.نت

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021)، ارتفاعا بمعدل 1.5% على أساس سنوي، لتسجل 8.1 مليار دولار (مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 نحو 24 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3% على أساس سنوي، لتسجل 2.62 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020.

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