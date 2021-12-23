إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز ثاني علاج منزلي لـ"كورونا"

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ لعقار "ميرك" المضاد للفيروسات لعلاج كورونا، مما أضاف أداة أخرى إلى ترسانة مكافحة الفيروس.

وتأتي خطوة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد يوم من ترخيصها لعقار آخر مضاد للفيروسات من شركة فايزر.

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وقالت الوكالة في بيان، إن علاج ميرك، المعروف باسم مولنوبيرافير molnupiravir والذي تم تطويره بالشراكة مع Ridgeback Biotherapeutics، تمت إجازة استخدامه للبالغين المصابين بـ كوفيد_19 الخفيف إلى المعتدل، والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

وتم ترخيص حبوب فايزر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

الميزة الكبيرة للعلاجات الفموية، مثل علاجات Merck و Pfizer، هي أنه يمكن تناولها في المنزل، ولا تتطلب حقنة وريدية. ويمكن أن يساعد ذلك المستشفيات حيث من المتوقع أن تستمر الإصابات الجديدة في الارتفاع هذا الشتاء.

وقد وجدت التجارب السريرية أن العلاج قلل من خطر الاستشفاء والوفاة بين مرضى كوفيد-19 المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 30%.

وبالمقارنة، فقد ثبت أن عقار شركة Pfizer فعال بنسبة 89% في منع الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية من دخول المستشفى أو الموت بسبب كورونا. لكن توافر علاج Pfizer سيكون محدودًا بدرجة أكبر بكثير من علاج Merck في البداية، وفق ما أوردته NBC News.