الأمم المتحدة: احتيال يشبه سلسلة بونزي وراء الانهيار المالي في لبنان

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عملية احتيال شبيهة بسلسلة بونزي هي وراء الانهيار المالي في لبنان.

وأضاف غوتيريش، خلال زيارته إلى لبنان التي امتدت 4 أيام، أن عوامل عدة أدت إلى هذا الانهيار أبرزها الفساد والسرقة.

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وأكد أن لبنان بحاجة لدعم من المجتمع الدولي، ومشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، فيما تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي نحو 158%.

يعود مسمى سلسلة بونزي إلى اسم المحتال الإيطالي الشهير تشارلز بونزي، الذي انتقل إلى أميركا الشمالية واشتهر بعملياته الاحتيالية في جمع الأموال.

وتقوم سلسلة بونزي، على الشكل الهرمي، من الحصول على عوائد مادية من مستثمرين جدد لمستثمرين سابقين، إلى أن تتوقف السلسلة ويفشل النظام.