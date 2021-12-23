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"هدف" يطلق تحسينا جديدا على "دعم التوظيف"

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السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
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اقتصاد السعودية

"هدف" يطلق تحسينا جديدا على "دعم التوظيف"

لاستفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج

دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في السعودية، اليوم الخميس، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج، واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

وقال الصندوق في بيان له إن التحسين الجديد تضمن، إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوما بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوما قبل إضافته في طلب الدعم.

ونص ضابط الدعم المعتمد حديثًا على "أن يكون المتقدم مسجلا في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوما على أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف".

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ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

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