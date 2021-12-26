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السعودية.. قواعد جديدة لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري

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البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

السعودية.. قواعد جديدة لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري

تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي، عن طرح مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال المركزي، في بيان اليوم الأحد، إن إصدار هذه القواعد يأتي انطلاقاً من جهود البنك المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمرار دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة "إعادة التمويل العقاري"، إلى جانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

وبيّن البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

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وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري" خلال (30) يوماً.

وتابع: "أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية".

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