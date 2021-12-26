"الأهلي المصري" يعتزم ضخ 45 مليار بمحفظة التجزئة في 2022

كشف البنك الأهلي المصري، أنه يستهدف ضخ أكثر من 45 مليار جنيه في محفظة التجزئة المصرية خلال العام 2022.

وأشار البنك إلى أن إجمالي محفظة التجزئة يصل في الوقت الحالي إلى نحو 156 مليار جنيه متضمنة 11 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يستفيد منها ما يزيد عن 100 ألف عميل.

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وبلغ إجمالي مبادرة تمويل إحلال المركبات لدى البنك الأهلي حوالي 926 مليون جنيه يستفيد منها 3800 عميل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك يتجاوز في الوقت الحالي 2.37 تريليون جنيه بحصة سوقية تخطت 37%، ويستهدف البنك الحفاظ على الحصة السوقية وتحقيق معدلات نمو عن طريق استقطاب مزيد من العملاء تحقيقا للشمول المالي.

ويستهدف البنك الوصول بعدد عملائه إلى 20 مليون عميل في ديسمبر 2022، حيث بلغ إجمالي عملاء البنك في الوقت الحالي 18 مليون عميل، يتم خدمتهم من خلال 585 فرع، بالإضافة الى القنوات الإلكترونية. ويستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب وإتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف "أبو الفتوح"، أن البنك الأهلي يستهدف ضخ نحو 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بهذه المحفظة، تتنوع بين النشاط الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي، مشيرا إلى أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 103 مليارات جنيه يستفيد منها حاليا حوالي 97 ألف عميل يستهدف البنك زيادتهم بنحو 20 ألف عميل خلال عام 2022 ويتم خدمتهم من خلال 249 فرعا.

وبشأن نشاط تمويل الشركات الكبرى بلغت الحصة السوقية بالبنك في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% بما يزيد عن 900 مليار جنيه للتمويل المباشر.

وكشف "أبو الفتوح" عن استمرار البنك في التوسع في قطاع القروض المشتركة والتي بلغت نحو 321 مليار جنيه، بلغت حصة البنك الأهلي المصري منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديد وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة في عدة قطاعات.

وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، داليا الباز، إلى تمكن البنك من مد شبكة فروع البنك لتصل إلى 585 فرع ومكتب، منهم 38 فرعا يعمل بالطاقة الشمسية و55 فرع لخدمة عملاء الصم والبكم، بجانب 5229 ماكينة صارف آلي تشمل 95 ماكينة صارف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية.

وأكدت سعي البنك لتطوير وتحديث بنيته التكنولوجية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق من خلال استثمارات متنامية، ويستهدف البنك زيادة نسبة عملاء البنك المستخدمين لخدمة "الأهلي نت" لتصل إلى 80% من عملاء الودائع لتقليل الضغط على الفروع والتيسير على العملاء.