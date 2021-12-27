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السعودية.. آلية جديدة لدخول المتسوقين للمراكز التجارية

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فيروس كورونا

السعودية.. آلية جديدة لدخول المتسوقين للمراكز التجارية

دخول المنشآت التجارية في المملكة مقتصر على الأفراد مكتملي التحصين

دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا"، ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.

وأوضح الحسين، خلال مؤتمر صحافي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه يتعين على المستهلك مسح الباركود من خلال تطبيق "توكلنا" قبل الدخول للمراكز التجارية والمجمعات للتحقق من حالة التحصين بشكلٍ آلي.

وبين أنه يتعين على المنشآت التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي من الحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

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وأشار إلى أن جميع المحال الصغيرة في قطاع التجزئة مثل "التموينات، المغاسل، محال الحلاقة والخياطة" وما في حكمها، ملزمة بالتحقق بالطريقة الاعتيادية من خلال اطلاع موظف المنشأة على الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

جدير بالذكر أن الدخول للمنشآت التجارية في المملكة مقتصر على الأفراد مكتملي التحصين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

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