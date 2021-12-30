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هبوط صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي لأدنى مستوى منذ 2002

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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

هبوط صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي لأدنى مستوى منذ 2002

في 2019-2020 انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002 ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر/كانون الأول من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.

وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين 6 مليارات و10 مليارات دولار.

ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر/كانون الأول لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.

وفي 2019-2020 انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.

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