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أردوغان: إن لم نتخذ عملتنا كأساس فمصيرنا الغرق

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

أردوغان: إن لم نتخذ عملتنا كأساس فمصيرنا الغرق

لا تزال الليرة منخفضة بأكثر من 40% منذ بداية العام لتكون الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة

إسطنبول - رويترز

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حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، قائلاً إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان "تحت السيطرة إلى حد كبير" بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف في خطاب ألقاه في إسطنبول: "أريد أن يبقي جميع المواطنين مدخراتهم بعملتنا ويديروا أعمالهم بعملتنا وأوصي بذلك".

وأردف قائلاً: "دعونا لا ننسى ذلك: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك".

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كما دعا أردوغان، خلال حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي السبب وراء التضخم.

وقال: "خضنا لبعض الوقت حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ووضعه على مسار النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض المعاملات الجارية".

وتابع: "دعونا نبقي انخفاض أسعار الفائدة أو ارتفاعها خارج حساباتنا. أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا".

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن برنامج حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة 13.295 مقابل الدولار في الساعة 0943 بتوقيت غرينتش، ولا تزال منخفضة بأكثر من 40% منذ بداية العام لتكون الأسوأ أداء بفارق كبير بين عملات بقية الأسواق الناشئة.

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