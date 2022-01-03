.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت .. توطين 11 تخصصاً وظيفياً بالكامل بحلول سبتمبر 2022

  • الخط
الكويت
الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت .. توطين 11 تخصصاً وظيفياً بالكامل بحلول سبتمبر 2022

تشمل الوظائف المستهدفة جميع تخصصات نظم وتقنية المعلومات وتخصصات أخرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم دولة الكويت إتمام توطين الوظائف الحكومية (التكويت) بنسبة 100% في 11 تخصصا وظيفيا، بحلول سبتمبر 2022.

ويستهدف ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تحقيق النسبة المستهدفة لإحلال الكويتيين محل الوافدين بعد 8 أشهر، من إجمالي قوة العمل لتصل إلى 100%.

وتشمل الوظائف المستهدفة جميع تخصصات وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر.

تعليق الدراسة الإثنين في الكويت بعد هطول أمطار غزيرة عدسة العربية تعليق الدراسة الإثنين في الكويت بعد هطول أمطار غزيرة

وفي تقرير سابق، ذكر بنك الكويت الوطني أن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية عام 2021 وحتى النصف الأول منه ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.

وقال البنك إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
اكتشف المزيد