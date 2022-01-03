الكويت .. توطين 11 تخصصاً وظيفياً بالكامل بحلول سبتمبر 2022

تعتزم دولة الكويت إتمام توطين الوظائف الحكومية (التكويت) بنسبة 100% في 11 تخصصا وظيفيا، بحلول سبتمبر 2022.

ويستهدف ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تحقيق النسبة المستهدفة لإحلال الكويتيين محل الوافدين بعد 8 أشهر، من إجمالي قوة العمل لتصل إلى 100%.

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وتشمل الوظائف المستهدفة جميع تخصصات وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر.

وفي تقرير سابق، ذكر بنك الكويت الوطني أن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية عام 2021 وحتى النصف الأول منه ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.

وقال البنك إن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.