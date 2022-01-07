أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات مهمة من منطقة اليورو وأميركا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات وظائف أميركية والتضخم في منطقة اليورو بحثا عن مؤشرات بشأن وتيرة تشديد بنوك مركزية كبيرة للسياسات النقدية.

وفي التعاملات الصباحية، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%. وواجه قطاعا الكيماويات والسفر ضغوطا وانخفضا لثاني جلسة على التوالي.

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وتتجه كافة الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأميركية بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية أدت لاضطراب أسواق الأسهم هذا الأسبوع.

وقفز سهم دويتشه بنك 2.7% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وقال مدير العمليات المالية في البنك الألماني لصحيفة هاندلسبلات خلال مقابلة، إن الشركة واثقة من تحقيق هدف الأرباح هذا العام.

وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية 3.7% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما جاءت بيانات أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي أعلى بقليل من المتوقعات المعلنة في نهاية أكتوبر تشرين الأول وسط أزمة إمدادات عالمية.