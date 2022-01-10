بريطانيا تعتزم خفض فترة العزل بسبب كورونا إلى 5 أيام

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تبحث خفض فترة العزل بسبب كورونا إلى 5 أيام.

أوصى مستشارو الحكومة البريطانية، جميع البريطانيين بأخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس دون تردد.

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كما أوصوا، بعدم إعطاء جرعة رابعة من لقاح كوفيد-19 للمقيمين في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، لأن البيانات تظهر أن الجرعة الثالثة توفر حماية دائمة ضد الدخول إلى المستشفى.

وأوضحوا أنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تظل الحماية من دخول المستشفيات عند نسبة تقدر بنحو 90%، بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثالثة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.