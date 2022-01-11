مصر تعيد فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط في شمال مصر، إعادة حركة الملاحة في الميناءين اليوم الثلاثاء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد قررت وقف الملاحة صباح أمس الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

مادة اعلانية

وقالت الهيئة في بيان، إنها قررت فتح الميناء أمام حركة السفن بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، وعادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

والميناءان من بين الأكبر في مصر، وتصل القدرة القصوى لمناولة الحاويات في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.