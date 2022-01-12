الاقتصاد القطري ينمو 2.6% في الربع الثالث 2021

أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري نما على أساس سنوي بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام الماضي وكان القطاع غير النفطي هو العامل الأساسي في ذلك.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 4%.

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وانكمش ناتج قطاع التعدين والمحاجر 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث، في حين نمت الأنشطة الأخرى 4.7%. وسجلت أنشطة الضيافة والطعام أكبر قفزة فنمت بنسبة 29.8% بما يعكس استمرار تعافي القطاع الذي تضرر بشدة من قيود فيروس كورونا خلال 2020. وجاءت بعدها أنشطة النقل والتخزين إذ نما 29.7% ثم قطاع التصنيع الذي نما 6.1%.

وكانت وزارة المالية قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إن قطر التي تعد منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال سجلت فائضا قدره 247 مليون دولار في الربع الثالث بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.