شروط استحقاق الموظف لدعم الضمان الاجتماعي في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن شروط الضمان الاجتماعي بالعام الهجري 1443 للموظف الجديد.

ونظام الضمان الاجتماعي هو نظام مُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يتضمن مبلغاً مالياً يتم صرفه بشكل شهري للمستحقين والمستفيدين من الضمان.

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وتعمل الوزارة على صرف هذه المبالغ المالية من أموال الزكاة التي يتم جمعها من الشركات والمؤسسات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم الدعم المالي للمستحقين المتوافقين مع الشروط المُعلن عنها.

كما تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التحسين من المستوى المعيشي للموظفين، وكذلك الفئات الفقيرة التي يتم إثبات حاجتها للدعم المالي.

ويلاحظ أن الخدمات المالية التي تقدمها الوزارة مثل الضمان الاجتماعي 1443 تقتصر على بعض الحالات من المواطنين السعوديين فقط، والذي تم تحديدهم من قبل في نظام الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظف الجديد من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان الجديد.

وتتضمن الشروط، أن يكون الموظف المتقدم لطلب الحصول على الدعم المالي سعودي الجنسية وأن يكون مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الشرط أن تكون الموظفة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

كما يستثني من شرط الجنسية الموظفة الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، والموظفون ذوو الإعاقات الذين يحملون بطاقات تنقل.

ويُشترط أيضاً ألا يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى للمعاش، والذي يعادل قيمته 1100 ريال سعودي للموظف، و550 ريال لأي فرد من أسرة الموظـف، بالإضافة إلى عدم امتلاك الموظف أي أصول مالية ذات قيمة كبيرة.

وتشمل الشروط ضرورة تطابق كافة الشروط والمعايير الموجودة في اللائحة التنفيذية على الموظف أثناء امتلاكه للثروة أو استخدامها، بحيث يحسن توزيع الدعم المادي الممنوح له.

كذلك، ضرورة الالتزام بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية التي تتعلق بوضع المستحق للضمان ومنها (الخدمات الاجتماعية- الحالة الصحية- الحالة التعليمية).

وألا يكون الموظف مقيماً في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية، ويدخل في ذلك مراكز الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومراكز الصحة والسجون وغيره.

شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق زوجة الموظف

وتتضمن شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق زوجة الموظف الحصول على دعم، في عدم هجر الزوج لها بحيث لا تستطيع أن تعرف عنه شيئاً، وفي حالة غياب الزوج يجب أن يكون بسبب السفر أو ما يدخل في ذلك، وألا تكون الأسرة غير معلقة أو معولة، وألا يكون الزوج قد ثبت أنه مدمن لأي من المواد المخدرة أو الكحولية.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي

وحددت الوزارة طريقة التسجيل للمواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع عدة خطوات، وتتم عبر الموقع الرسمي التابع لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وإجراء عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجود حساب سابق يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.

ويجب إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع بشكل دقيق ومن بينها رقم الهوية وتاريخ الميلاد وفقاً للتقويم الهجري، وطريقة التواصل كرقم هاتف المستفيد.

وعقب إدخال رقم الهاتف يتم إدخال كود التحقق المرئي في المكان المخصص له، ويتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمؤيدة لصحة البيانات وإرسالها.