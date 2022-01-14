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الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر

يتجه لانخفاض 1.11% خلال أسبوع

لندن - رويترز

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تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مع تبني المستثمرين لوجهة النظر بأن معظم الميل للتشديد مؤخرا من جانب البنك المركزي الأميركي كان موضوعا في الحسبان بالفعل.

ونزل مؤشر الدولار اليوم 0.2% إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى أساس أسبوعي، فهو يتجه لانخفاض 1.11%، وهو أكبر هبوط له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020. وأمس الخميس، نزل عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2021.

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وأمام العملات الرئيسية الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4% و0.3% على الترتيب.

وصعد اليورو بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.1483 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في منصبه، إذ يتجه الاسترليني لتحقيق رابع زيادة أسبوعية على التوالي بما يزيد عن 0.5%. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.

واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.

وقال كريم العيطة مدير الاستثمار في بنك أوف سنغافورة، إن هناك توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية أربع مرات العام الجاري.

وأوضح في حديثه مع العربية، أنه رغم ارتفاع التضخم إلا أن تحسن سلاسل الإمداد مع رفع الفائدة الأميركية وتخفيف الفيدرالي الأميركي لمشتريات السندات ستحسن من مستويات التضخم في الولايات المتحدة.

وذكر أنه يتوقع عودة الدولار للارتفاع أمام اليورو والاسترليني.

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