"الصحة" السعودية تعلن حاجتها لموظفين في هذه التخصصات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1443/6/13هـ إلى يوم الخميس الموافق 1443/6/24هـ عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

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وأوضحت أن شروط التقديم تتمثل في إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

ويجب طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.