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توقيع عقد مشروع المواقف الذكية في مدينة بريدة بـ422 مليون ريال

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مخطط سكني في منطقة القصيم
مخطط سكني في منطقة القصيم
السعودية

توقيع عقد مشروع المواقف الذكية في مدينة بريدة بـ422 مليون ريال

المشروع تنفذه "حلول المدن الذكية" التابعة لشركة "باتك

دبي - العربية.نت

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وقعت أمانة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، عقد استثماري لمشروع المواقف الذكية لمنطقة وسط مدينة بريدة بتكلفة 422 مليون ريال، مع شركة حلول المدن الذكية التابعة لشركة "باتك" في عقد مدته 25 سنة.

شهد توقيع الاتفاقية أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي أكد أن هذا المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري لمدينة بريدة.

ويستهدف المشروع توفير بيئة تنظيمية حديثة لمنطقة وسط مدينة بريدة، بتنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

"بريدة" ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في "فن الطهي" السعودية "بريدة" ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في "فن الطهي"

ويخطط المشروع لتوفير ما يقارب 8 آلاف موقف للسيارات في نطاق 26 طريقًا وشارعًا، و18 ساحةً وأرضًا مخصصة للمواقف داخل المنطقة المركزية لمدينة بريدة، كما يتضمن تنظيم وتشغيل جزء من طريق الصباخ بنظام (B.O.T) .

وتتضمن خطط المشروع تنفيذ مواقف هيدروليكية، وتنظيم وتأجير مواقف السيارات الطولية؛ سعياً للمحافظة على إتاحة استخدام مواقف السيارات في المنطقة المركزية وفق الاحتياج اليومي، وتوفير خيارات متعددة لقائد المركبة، ومعالجة عدد من مظاهر تكدس السيارات وإهمالها.

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