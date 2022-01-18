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المركزي الياباني يغير تقييمه لمخاطر التضخم للمرة الأولى منذ 2014

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اقتصاد اليابان

المركزي الياباني يغير تقييمه لمخاطر التضخم للمرة الأولى منذ 2014

بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة السلبي وعائد السندات المستهدف ومشتريات الأصول بلا تغيير

دبي - العربية.نت

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عدل البنك المركزي الياباني تقييمه لمخاطر التضخم للمرة الأولى منذ عام 2014.

ورفع البنك توقعاته للتضخم للعام الذي يبدأ في أبريل المقبل وللعام الذي يليه وغير نظرته لمخاطر التضخم المستقبلية.

كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة السلبي وعائد السندات المستهدف ومشتريات الأصول بلا تغيير في نهاية اجتماعه يوم الثلاثاء وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار في اليابان يقتصر على عناصر محددة مثل الوقود ومستلزمات الطهي، حيث تستمر الشركات في استيعاب ارتفاع التكاليف بدلاً من تمريرها للعملاء.

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