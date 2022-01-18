دراسة صادمة.. جرعة رابعة من لقاح شهير فشلت في إيقاف أوميكرون
وجدت البيانات الأولية أن التلقيح أدى إلى زيادة الأجسام المضادة
أظهرت البيانات الأولية على تجربة جرعة رابعة معززة من لقاح فايزر – بيونتيك، أنها غير كافية لمنع الإصابة بمتحور أوميكرون.
وكشفت الدراسة التي أجراها مركز شيبا الطبي في تل أبيب، بعد أسبوعين من بدء التجربة على 154 موظفاً طبياً، أن اللقاح نجح في رفع مستويات الأجسام المضادة.
لكن الباحثة الرئيسية في التجرب، جيلي ريجيف يوشاي، قالت إنها لم تقدم سوى دفاع جزئي ضد أوميكرون، وأضافت أن اللقاحات التي كانت أكثر فاعلية ضد المتغيرات السابقة توفر حماية أقل مقابل أوميكرون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وأكدت أن المصابين في التجربة لم تظهر عليهم سوى أعراض طفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.
وبدأت إسرائيل في طرح الجرعة الرابعة من اللقاح لمن هم فوق الستينيات والذين يعانون من نقص المناعة في أواخر ديسمبر وسط زيادة في عدد الحالات.
فيما قالت يوشاي في مؤتمر صحفي افتراضي إن قرار إعطاء الجرعة الرابعة للفئات الأكثر ضعفا هو القرار الصحيح، لكنها أضافت أن النتائج لا تدعم نشراً أوسع لجميع السكان.
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