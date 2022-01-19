اقتصاد السعودية
إغلاق أول طرح للصكوك السعودية في 2022 بقيمة 2.8 مليار ريال
قسمت الإصدارات إلى شريحتين تستحق في 2030 و2034
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز أمس، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.
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وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.
كان حجم إصدار الصكوك في ديسمبر الماضي قد بلغ 415 مليون ريال (110.55 مليون دولار) على شريحتين، الأولى قيمتها 200 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. وبلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.
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