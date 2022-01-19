المركزي العماني يوافق على بدء الفحص لدمج بنكي صحار ونزوى

قال بنك صحار الدولي العماني اليوم الأربعاء، إنه تلقى موافقة من البنك المركزي على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لاندماج محتمل مع بنك نزوى الإسلامي.

وكان بنك صحار قد ذكر في إفصاح للبورصة العمانية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني أنه مهتم بالاندماج مع بنك نزوى، على أن تحظى هذه الخطوة بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

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وتشهد سلطنة عمان زيادة تدريجية في عمليات الدمج. وفي 2020 اندمج بنك العز الإسلامي مع الوحدة المصرفية الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي. كما اندمج بنك عمان الدولي مع إتش.إس.بي.سي عمان في 2012.