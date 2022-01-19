اقتصاد عمان
المركزي العماني يوافق على بدء الفحص لدمج بنكي صحار ونزوى
تشهد سلطنة عمان زيادة تدريجية في عمليات الاندماج
قال بنك صحار الدولي العماني اليوم الأربعاء، إنه تلقى موافقة من البنك المركزي على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لاندماج محتمل مع بنك نزوى الإسلامي.
وكان بنك صحار قد ذكر في إفصاح للبورصة العمانية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني أنه مهتم بالاندماج مع بنك نزوى، على أن تحظى هذه الخطوة بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.
مادة اعلانية
وتشهد سلطنة عمان زيادة تدريجية في عمليات الدمج. وفي 2020 اندمج بنك العز الإسلامي مع الوحدة المصرفية الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي. كما اندمج بنك عمان الدولي مع إتش.إس.بي.سي عمان في 2012.
اقرأ أيضاً
-
سنتامين تعلن عن قفزة 58% في إنتاج الذهب في الربع الرابعبلغ 107.549 أوقية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر شركات
-
"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتباراً من اليومتحذيرات من عواقب بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس سياحة وسفر
-
شركتان تؤجلان نشر أبراج الجيل الخامس قرب مطارات أميركيةفي استجابة للمخاوف التي تبديها شركات الطيران سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية