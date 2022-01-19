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موازنة مصر تحقق 3.2 مليار جنيه فائضا أوليا بالنصف الأول 2021 /2022

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اقتصاد مصر مناسبة
القاهرة
اقتصاد مصر

موازنة مصر تحقق 3.2 مليار جنيه فائضا أوليا بالنصف الأول 2021 /2022

بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 10.3% على أساس سنوي

القاهرة - رويترز

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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن الموازنة العامة لمصر حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول، أي النصف الأول من العام المالي 2021/2022.

وعزى معيط الفائض إلى أسباب منها نمو الإيرادات بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6% في العام المالي 2021-2022، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

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