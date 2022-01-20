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الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية

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عقارات الصين
عقارات الصين
اقتصاد الصين

الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية

لدعم القطاعي العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي

شنغهاي- رويترز

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خفضت الصين سعر الفائدة القياسي على قروض الرهن العقاري اليوم الخميس مع تعزيز السلطات النقدية جهودها لدعم الاقتصاد المتباطئ بعد أن أشارت بيانات في وقت سابق من الأسبوع إلى توقعات قاتمة بشأن القطاع العقاري المضطرب في البلاد.

وجاء خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام ولأجل خمسة أعوام في أعقاب تخفيضات مفاجئة من قبل البنك المركزي الصيني يوم الاثنين لأسعار الفائدة على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، كما يأتي بعد أيام من إعلان نائب محافظ البنك المركزي عن الاستعداد لاتخاذ مزيد من التدابير في المستقبل.

ومع استمرار التباطؤ في قطاع العقارات حتى عام 2022 وتسبب انتشار المتحور أوميكرون في تثبيط النشاط الاستهلاكي، يقول العديد من المحللين إن إجراءات التيسير النقدي تلك ستكون ضرورية، حتى على الرغم من استعداد الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، لتشديد السياسة النقدية هذا العام.

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كانت البيانات الاقتصادية لشهر ديسمبر/ كانون الأول قد أظهرت المزيد من التراجع في الاستهلاك وقطاع العقارات، وكلاهما من المحركات الرئيسية للنمو.

وفي إفادة شهرية لتحديد أسعار الفائدة اليوم الخميس، خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام، عشر نقاط أساس إلى 3.70% من 3.80%.

كما خفضت سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمسة أعوام بواقع خمس نقاط أساس إلى 4.60% من 4.65%، وهو أول خفض من نوعه منذ أبريل/ نيسان 2020.

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