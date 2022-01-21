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وزير النقل السعودي: المملكة أطلقت مبادرات رائدة لحماية البيئة محليا ودوليا

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اقتصاد السعودية

وزير النقل السعودي: المملكة أطلقت مبادرات رائدة لحماية البيئة محليا ودوليا

ألزمت نفسها بالتعادل الكربوني 2060

دبي - العربية.نت

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قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن مذكرات التفاهم الأخيرة تبرز جهود حماية البيئة التي تبذلها السعودية ووزارة الطاقة والجهات التنفيذية الأخرى مثل منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المملكة لها مبادرات كبيرة، وألزمت نفسها بالتعادل الكربوني 2060، وأطلقت مبادرات رائدة على المستوى الوطني والإقليمي.

جاء حديث الجاسر على هامش توقيع وزارة الطاقة السعودية 8 مذكرات تفاهم مع كيانات حكومية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين، أمس.

وذكرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن وزير الطاقة السعودي ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشروعات تجريبية لتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل بمدن الهيئة، وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري.

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