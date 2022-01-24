الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو 

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها تعد حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، في ظل ازدياد المخاوف حيال حشد روسيا قواتها على الحدود مع جارتها.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في كلمة قصيرة في بروكسل إنها "حزمة مساعدات طارئة" جديدة لا يزال يتعين أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

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وأشارت إلى أن منذ بداية النزاع في العام 2014، حشد الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية مبلغ "17 مليار يورو على شكل منح وقروض" لصالح أوكرانيا.

وستُمنح المساعدة الجديدة البالغة قيمتها 1.2 مليار يورو على عدة مراحل.

وأوضحت فون دير لايين أن الدفعة الأولى البالغة قيمتها 600 مليون يورو سيتم "صرفها بسرعة"، شرط أن تتدخّل الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة.

ولفتت إلى أن جهود بروكسل تتمثل في "مضاعفة" المساعدات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في المنح هذا العام.

وقالت المسؤولة الألمانية إن "حزمة الإجراءات هذه ستساعد أوكرانيا على تلبية احتياجاتها التمويلية وسط الصراع"، وأضافت "كما هو الحال دائمًا، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا في هذه الظروف الصعبة".

بعد ثماني سنوات تقريبًا من ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، الأمر الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي غير قانوني، عاد الصراع بين البلدين ليتصاعد.

فرغم تأكيد موسكو أنها لا تعتزم التدخل في أوكرانيا، فإنها تدعم انفصاليين موالين لها، بالإضافة إلى حشدها أكثر من مئة ألف جندي وقوات مدفعية على الحدود مع أوكرانيا.

في هذا السياق، أعلن حلف شمال الأطلسي في بيان، اليوم الاثنين، أن دوله تستعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية.