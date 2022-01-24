واشنطن تهدد بعقوبات اقتصادية خانقة على روسيا حال غزو أوكرانيا

في إطار محاولة كبح جماح غزو روسي محتمل ضد أوكرانيا، هددت إدارة بايدن باستخدام إجراءات جديدة على الصادرات إلى روسيا لإلحاق الضرر بالصناعات الروسية الاستراتيجية من الذكاء الاصطناعي والحوسبة إلى الفضاء الجوي المدني، إذا غزت موسكو أوكرانيا، حسبما قال مسؤولو الإدارة لصحيفة واشنطن بوست.

وقال المسؤولون إن الإدارة قد تقرر أيضًا تطبيق الرقابة على نطاق أوسع بطريقة قد تحرم المواطنين الروس من بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو. ومن شأن مثل هذه التحركات أن توسع نطاق العقوبات الأميركية بما يتجاوز الأهداف المالية وهي عقوبات كاسحة تم استخدامها لمرة واحدة فقط من قبل لمعاقبة عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

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وساهم هذا السلاح، المعروف باسم قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، في معاناة هواوي لأول مرة على الإطلاق وتسبب في انخفاض الإيرادات السنوية بنحو 30% العام الماضي.

وتنبع جاذبية استخدام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر من حقيقة أن أي شيء إلكتروني تقريبًا في هذه الأيام مثل المكونات الصغيرة التي تعتمد عليها جميع التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى الطائرات إلى أجهزة الكمبيوتر يتم صنعه بأدوات أميركية أو مصمم ببرامج أميركية. ويمكن للإدارة أن تحاول إجبار الشركات في الدول الأخرى على التوقف عن تصدير هذه الأنواع من البضائع إلى روسيا من خلال هذه القاعدة.

ويقول محلل التكنولوجيا في شنغهاي لدى شركة الأبحاث Gavekal Dragonomics ، دان وانج، عن هواوي: "هذا خنق بطيء من قبل الحكومة الأميركية". حيث قطعت العقوبات إمدادات الشركة من الرقائق الدقيقة المطلوبة، والتي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة ولكن باستخدام برامج أو أدوات أميركية.

ويقول المسؤولون في واشنطن الآن إنهم يعملون مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لصياغة نسخة من هذه العقوبات تهدف إلى وقف تدفق المكونات الأساسية إلى الصناعات التي يطمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها، مثل الطيران المدني والبحري والتكنولوجيا العالية.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن: "إن قوة ضوابط التصدير تكمن في أننا يمكن أن نضعف قدرة هذه القطاعات على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للنمو للاقتصاد الروسي".

لكن قد تواجه الجهود الرامية إلى استخدام ضوابط التصدير رياحا مباشرة من المصالح التجارية الأميركية والأوروبية التي تخشى أن يؤدي استخدام ضوابط التصدير إلى انتقام روسي في مجالات أخرى وفي نهاية المطاف يدفع الشركات الأجنبية إلى السعي إلى إزالة التكنولوجيا الأميركية من منتجاتها. وذلك لأن توسيع نطاق هذه الإجراءات إلى ما هو أبعد من شركة واحدة مثل هواوي إلى بلد بأكمله لم يسبق له مثيل.

ويوم الأحد، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة جميع أفراد عائلات موظفي السفارة الأميركية العاملين في كييف، بدعوى "التهديد بعمل عسكري روسي".

ولا تخطط الولايات المتحدة لإرسال أي قوات إضافية إلى أوكرانيا. ويوجد حوالي 200 مدرب عسكري في أوكرانيا معظمهم من أفراد الحرس الوطني في فلوريدا.