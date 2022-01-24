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الكويت تناقش مقترح قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان

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من داخل مجلس الأمة الكويتي
جلسة سابقة لمجلس الأمة الكويتي
اقتصاد الكويت

الكويت تناقش مقترح قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان

لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية

دبي - العربية.نت

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يعقد مجلس الأمة الكويتي، جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي.

ويشمل الطلب مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان.

وفي هذا الشأن نصت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الثانية على أنه: "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه". وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

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وكانت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية ناقشت في اجتماع لها أمس الأحد الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان.

وأجمع نواب مجلس الأمة في الجلستين العاديتين الأخيرتين للمجلس على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الإسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية.

وقال النواب في مداخلات لهم أثناء مناقشة بند الخطاب الأميري إن القضية الإسكانية على رأس الأولويات النيابية والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزيعات الإسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.

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