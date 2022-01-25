صندوق النقد يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية ودعا إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وقال صندوق النقد في بيان في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي "حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على بيتكوين."

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وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببتكوين.